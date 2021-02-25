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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В Польше разработана новая система ПВО ближнего действия

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В Польше разработана новая система ПВО ближнего действия
В Польше разработана новая система ПВО ближнего действия.
Источник изображения: belvpo.com

Польская компания PIT-RADWAR представила концепцию новой системы ПВО ближнего действия. Заявлено, что система сможет поражать все типы воздушных целей, в том числе ударные вертолеты, беспилотные летательные аппараты, барражирующие боеприпасы и крылатые ракеты.


Польская компания PIT-RADWAR представила концепцию новой системы ПВО ближнего действия.
Источник: PIT-RADWAR

В ​​представленной концепции достаточно интересной новинкой являются два варианта установки 35-мм зенитной пушки.

Один из них - это орудие AG-35, установленное на штатное шасси грузового автомобиля Jelcz P662D.43 с колесной формулой 6×6, используемого польскими вооруженными силами. В этой версии установка имеет гораздо большую подвижность и меньшее время перехода из походного положения в боевое.

Во втором варианте пушка установлена на колесный БТР Rosomak в бронированной башне. Подробной информации об этой версии и о ходе работы над ней нет. Визуально она очень похожа на морские системы ПВО и с большой долей вероятности можно предположить, что в нем используются решения, разработанные для системы OSU-35K, предназначенной для установки на два строящихся минных тральщика - проектов 258 (Корморан II), ORP Albatros и ORP Mewa.


Система ПВО на на базе колесного БТР Rosomak.
Источник: www.belvpo.com

Обе версии зенитных артиллерийских установок вооружены 35-мм пушкой KDA польского производства, способной стрелять программируемыми боеприпасами, которые считаются особенно эффективными при борьбе с небольшими воздушными объектами, такими как БЛА. При этом сохранилась возможность применения подкалиберных боеприпасов, которые являются эффективным средством борьбы не только с классическими средствами воздушного нападения, но и с небронированными и легкобронированными наземными и надводными целями.

В концепции системы ПВО также представлен ЗРК Poprad, уже имеющийся в подразделениях Войска Польского, вооруженный 4 ракетами Grom и Piorun, последние из которых способны поражать цели на расстоянии до 6,5 км и на высоте до 4 км. Poprad был представлен в виде интегрированной системы BSP, состоящей из модуля РЭБ и небольшой РЛС слежения. Это решение было разработано и предоставлено фирмой Advanced Protection Systems.

В представленной системе обнаружение, сопровождение и опознавание целей осуществляется радиолокационными станциями Soła и Bystra, а также пассивными оптоэлектронными системами, установленным как на зенитных установках, так и в системе управления огнем (СУО) WG-35, размещенной на колесной машине Żubr.

СУО WG-35 оснащена оптоэлектронным блоком с гидравлическим приводом, который является дальнейшим развитием системы, используемой в модернизированных машинах управления WD-95 зенитных комплексов BLENDA. Блок оснащен тепловизионной камерой, камерой дневного света, высокочастотным лазерным дальномером и запросчиком "свой-чужой". Автомобильная база WG-35 также была адаптирована для установки современной РЛС слежения, разработанной компанией PIT-RADWAR и позволяющей обнаруживать и сопровождать цели в любых погодных условиях.

Система управления огнем WG-35 адаптирована для управления смешанной батареей, оснащенной зенитными артиллерийскими установками, а также ЗРК Poprad или Pilica.


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Страны
Польша
Продукция
LEND
ORKAN
Rosomak КТО
Проекты
SSBN-X
БПЛА
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