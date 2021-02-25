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Время электроники

IC Insights: в 2020 году китайский рынок микросхем достиг $143,4 млрд

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Аналитическая компания IC Insights подготовила отчёт за 2020 год, относящийся к китайскому рынку интегральных микросхем.

Китай стал крупнейшим региональным рынком микросхем в 2005 году и с тех пор продолжает расти. В 2019 году его объём в денежном выражении составил 131,3 млрд долларов, а в 2020 году он увеличился еще на 9% и достиг 143,4 млрд долларов.

По оценкам IC Insights, 60% микросхем оказалось в электронике, отправленной на экспорт. Оставшиеся 40% были использованы в изделиях, оставшихся в стране.

На иллюстрации показано распределение китайского рынка микросхем по типам за последние три года.



Видно, что лидером являются логические микросхемы, на которые в прошлом году пришлось 26% рынка. По мнению аналитиков IC Insights, этот сегмент останется крупнейшим, по крайней мере, до 2025 года. При этом среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит 10,5%.

Вторым по размеру сегментом — 22,8% — являются микропроцессоры (включая специализированные), а третьим — микросхемы DRAM. Размер этого сегмента равен 18,8%, а суммарно DRAM и NAND — 30%.

Примечательно, что компаниями со штаб-квартирой в Китае было произведено микросхем на сумму всего 8,3 млрд долларов, что составляет 5,9% всего рынка. Остальное приходится на иностранные компании, производящие полупроводниковую продукцию в Китае, включая TSMC, SK Hynix, Samsung, UMC и т.д.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
2020-й год
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