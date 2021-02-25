Финны удешевят производство синтетического топлива.

Финские компании Neste и VTT Technical Research Center приступили к исследовательским работам, целью которых станут повышение эффективности производства синтетического топлива и его удешевление. Как пишет Aviation Week, проект рассчитан на два года, а его финансированием занимается финский государственный инновационный фонд Business Finland.

Синтетическое топливо рассматривается как экологически нейтральное горючее, поскольку оно в процессе сгорания никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере. Дело в том, что для производства такого топлива используется диоксид углерода, захваченный из воздуха. Синтетическое топливо сегодня рассматривается, в частности, как один из способов сделать авиацию более экологичной.

Сегодня производство синтетического топлива ведется в несколько этапов. На первом с помощью электролитической установки из воды получают водород. Одновременно другая установка захватывает из воздуха углекислый газ. Затем смесь водорода и углекислого газа подается в реактор, где под воздействием высокой температуры трансформируется в синтетическое углеводородное топливо.

Финские компании предложили объединить некоторые этапы производства синтетического топлива в один. В частности, они предлагают подавать воду и углекислый газ сразу в реактор-электролизер, работающий при температуре 700 градусов Цельсия. Таким образом синтетическое топливо будет образовываться сразу при получении водорода из воды методом электролиза. Благодаря такому подходу эффективность производства синтетического топлива планируется повысить на 10-15 процентов.

Ранее стало известно, что Германский аэрокосмический центр (DLR) приступил к проектированию завода по производству синтетического топлива для самолетов. Новый завод будет опытным. Предприятие будет выпускать около 10 тысяч тонн синтетического топлива в год. Водород, необходимый для производства синтетического топлива, будут получать на предприятии с помощью электролиза воды. На заводе также будет установка по захвату углекислого газа из атмосферы.

Василий Сычёв