Boeing приступил к серийному производству учебных самолетов Red Hawk

Американский авиастроительный концерн Boeing приступил к серийному производству учебных самолетов T-7A Red Hawk. Как пишет Flightglobal, в настоящее время ведется сборка установочной партии самолетов, которые будут использоваться ВВС США для войсковых испытаний. Как ожидается, выкатка первого серийного самолета состоится в конце 2021-го или начале 2022 года. Принять T-7A на вооружение планируется в 2024 году.

По оценке Boeing, на первом этапе темпы серийного производства Red Hawk составят один самолет в месяц, но затем их ускорят до четырех — пяти единиц в месяц. В общей сложности ВВС США должны получить 351 такой самолет, а также 46 тренажеров T-7A. Кроме того, Boeing приступил к переговорам с ВМС США, которые ищут замену устаревшим учебных самолетам T-45 Gashawk.

Разработка T-7A ведется с начала 2010-х годов. Самолет создается совместно с шведской компанией Saab. В нем используются наработки, полученные компаниями по проектам истребителей F/A-18E/F Super Hornet и JAS-39 Gripen. Red Hawk совершил первый полет в 2016 году. Новым самолетом ВВС США намерены заменить устаревшие T-38 Talon, используемые сегодня для подготовки летчиков.

Василий Сычёв