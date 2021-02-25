Титан вместо пластика: 3D-принтер российских учёных

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали 3D-принтер, печатающий изделия из титана.
По словам руководителя Лаборатории легких материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Олега Панченко, одно из преимуществ устройства - повышенная производительность. Она в четыре раза выше, чем у аналогов.
Принтер будет применяться для печати изделий из титана. Его часто используют из-за высокой прочности и небольшой, по сравнению с размерами, массы. Устройство может печатать из прочных материалов. Например, из стали и сплавов из алюминия, магния и никеля.
По словам Панченко, 3D-принтер создан с использованием уникальных технических решений - в нем производится послойная наплавка, когда за счёт горения электрической дуги плавится проволока. Такая особенность и отличает принтер от аналогов, способных печатать из титана.
А с использованием одновременной подачи двух видов проволоки удалось увеличить производительность установки и обеспечить возможность создания композитов.