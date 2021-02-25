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Титан вместо пластика: 3D-принтер российских учёных

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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали 3D-принтер, печатающий изделия из титана.

По словам руководителя Лаборатории легких материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Олега Панченко, одно из преимуществ устройства - повышенная производительность. Она в четыре раза выше, чем у аналогов.

"Благодаря камере с инертной атмосферой мы можем печатать любые материалы. Причем, есть возможность использовать два разных материала во время 3D-печати, - говорит Панченко. - Возможность использовать сразу две разные проволоки приводит нас к печати изделий из инновационных материалов с градиентными переходами в структуре".

Принтер будет применяться для печати изделий из титана. Его часто используют из-за высокой прочности и небольшой, по сравнению с размерами, массы. Устройство может печатать из прочных материалов. Например, из стали и сплавов из алюминия, магния и никеля.

По словам Панченко, 3D-принтер создан с использованием уникальных технических решений - в нем производится послойная наплавка, когда за счёт горения электрической дуги плавится проволока. Такая особенность и отличает принтер от аналогов, способных печатать из титана.

А с использованием одновременной подачи двух видов проволоки удалось увеличить производительность установки и обеспечить возможность создания композитов.

"Таким образом, мы можем изготавливать четырехкилограммовое изделие из титана за один час, - добавил Олег Панченко. - Нашу установку возможно адаптировать под конкретное предприятие, в частности, увеличить или наоборот уменьшить ее рабочее поле печати".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
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