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Известия.ru

Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 9 апреля, экипаж будет международным, сообщил 24 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея дня космонавтики, это будет 9 апреля. Мы отправляем международный экипаж», — отметил он на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ»..

Ранее сообщалось, что в состав экипажа «Союза» войдут Олег Новицкий, Петр Дубов и Сергей Корсаков, полет должен был стать первым за 20 лет с полностью российским экипажем.

10 февраля в NASA отметили, что изучают возможность получения дополнительного места для астронавта из США на российском космическом корабле.

15 февраля ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. 17 февраля стыковка с МКС прошла в телеоператорном режиме управления.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
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