Премьер-министр Армении Пашинян критикует «Искандеры»

Слова армянского премьера Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" эхом отозвались не только в СМИ. Информационное агентство Sputnik Армения попросило комментарий военного эксперта директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова.

Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016 (с) panorama.am

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невзорвавшихся "Искандерах" немало удивило специалистов. Причина такого недоумения простая - это вполне современные и эффективные оперативно-тактические системы, и каких-либо прегрешений в их "послужном списке" до сих пор не было.

Пашинян накануне в интервью 1in.am, коснувшись обвинений экс-президента Сержа Саргсяна о неиспользованном вовремя ОТРК "Искандер" во время боевых действий в Карабахе, заявил, что Саргсян "сам знает ответ на свои вопросы". "Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?" - сказал Пашинян. На уточняющий вопрос журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: "Не знаю. Может, оружие 80-х". Между тем "Искандеры" - система нового поколения, она разрабатывалась в конце 90-х гг. и была принята на вооружение российской армии в начале "нулевых".

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в этой связи заявил Sputnik Армения, что ему ничего не известно о каких-то "осечках" в работе "Искандеров".

"Система очень надежная и востребованная. Как известно, помимо Армении ее купил еще и Алжир. Есть еще желающие купить. Я думаю, что вот это высказывание премьер-министра Армении связано с тремя аспектами", - сказал Пухов.

По его словам, во-первых глава армянского правительства - гуманитарий по образованию, и не вполне разбирается в военных вопросах. Он политик, и поэтому не до конца понимает все тонкости темы.

"Второй момент связан с тем, что армянское общество в целом прозападное и собственно говоря, по касательной смотрит на Запад. Это такая своеобразная "отрыжка" общеармянских иллюзий. Третий момент - это политический компонент. Экс-президент Серж Саргсян обвиняет Пашиняна в одном, Пашинян его - в другом", - говорит директор центра.

"Это уникальные системы. В отличие от того же "Скада", который летит по понятной траектории, и его можно перехватить, "Искандер" летит по непрогнозируемой траектории. Но касательно Армении здесь вопрос еще в том, кто управлял этим оружием. Образно говоря, если на управлении сидят срочники, то так любое оружие можно загубить", - отмечает Пухов.

Стоит отметить, что Армения в 2016 году первой из зарубежных стран получила из России данные ОТРК. Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Основное назначение системы - уничтожение комплексов ПВО и ПРО, командных пунктов и стратегических объектов противника на расстоянии до 500 км. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса "Искандер" с дальностью 280 км.

В ноябре прошлого года бывший начальник Генштаба Мовсес Акопян заявил, что "Искандеры" были использованы в последние дни войны. Третий президент в свою очередь на днях говорил, что по имеющейся у него информации из комплексов стреляли в направлении Шуши. При этом официально власти и ВС Армении никогда не подтверждали сведения об их применении.

Со стороны bmpd напомним, что еще в конце ноября 2020 года была распространена информация из "источников в оборонном ведомстве Азербайджана", согласно которым, "за период конфликта длившегося на территории Карабаха полтора месяца, армянская армия четыре раза применила комплексы "Искандер" для нанесения ударов по территории Азербайджана, однако, ни одна из ракет не смогла поразить свои цели".