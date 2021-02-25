ВС России лидируют в первой пятерке самых сильных армий мира

В международном рейтинге военной мощи за 2021 год Россия заняла второе место после США. Россия располагает новым поколением подлодок и ракет и превосходит США по наземным вооружениям. The National Interest анализирует военные силы самых сильных армий мира.

Какие армии являются самыми мощными в мире? Этот внешне простой вопрос скрывает в себе удивительную степень сложности. В конечном счете, сила - понятие относительное. Военные принимают решение о том, куда следует инвестировать средства, основываясь при этом на уникальных национальных факторах, связанных с топографией и геостратегией, и в результате тот путь развития, который делает мощной одну армию, не обязательно обеспечит такой же результат в случае с другой армией, цитирует ИноСми The National Interest.

Однако при составлении рейтинга военной силы Global Firepower используется уникальная формула, которая позволяет учитывать те многочисленные переменные, способные сделать подобные сравнения проблематичными.

По мнению многочисленных экспертов, первое место занимают США.

Имея такой огромный оборонный бюджет - даже если он частично раздут, - а также обширную инфраструктуру, большое количество военнослужащих, а также значительные резерв из числа годных к военной службе людей, Соединенные Штаты значительно опережают своих конкурентов по всем важнейшим критериям, определяющим силу армии.

Формальном потенциалу вооруженных сил соответствует и оборонная промышленность Америки, способная выпускать самое современное военное оборудование в мире. США занимают ведущее положение в области военной авиации, и своих ближайших соперников они опережают как в количественном, так и в качественном отношении по большинству категорий, если не по всем из них. Соединенные Штаты располагают самым большим количеством действующих авианосцев в мире, и обладают возможностью нанесения глобального удара на основании существующей в Военно-морских силах США концепции использования авианосных ударных групп.

Российская армия заняла второе место. Россия восстановилась после постсоветского спада в военной области и начала реализовывать большое количество проектов в области модернизации для обновления своих стареющих военно-воздушных сил и военно-морского флота. Плоды этой работы уже заметны в 2021 году, и Россия сегодня располагает новым поколением подводных лодок, вооруженных стратегическими и крылатыми ракетами, что позволяет ей сокращать качественное отставание от американских визави.

Растущая мощь российских корветов и других небольших кораблей свидетельствует об особом внимании Москвы к частям береговой обороны. Вместе с тем, Россия по-прежнему превосходит США по всем категориям наземных вооружений, за исключением бронемашин.

Если взять ВВС, то соотношение все еще будет немного в пользу Соединенных Штатов. Вместе с тем, новый российский истребитель Су-57, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, свидетельствует о том, что Россия в настоящее время больше заинтересована в развитии средств борьбы с американскими малозаметными платформами, предназначенными для осуществления прорыва, чем в разработке такого рода возможностей.

Следующие три самые сильные армии мира, по мнению издания, Китай, Индия и Япония.