Т-72АМТ с ракетами "Комбат" поступили на вооружение ВСУ

Источник изображения: Фото: АрміяInform

"Киевский бронетанковый завод" передал армии Украины очередную партию из пяти единиц отремонтированных Т-72АМТ.

Как сообщает украинское информационное агентство АрміяInform, модернизация этих танков продолжалась два месяца. Кроме того, ведутся работы по передаче еще пяти единиц такой техники.

Источник изображения: Фото: АрміяInform

Отмечается, что "семьдесят вторые" имеют улучшенные технические характеристики, в частности установлен более современный двигатель мощностью 840 лошадиных сил.

Доработана ходовая часть - внедрены гусеничные ленты от Т-80. Машины могут за счет комплекса 9К120 проводить стрельбы управляемыми ракетами "Комбат" на прицельную дальность до 4000 м.

Источник изображения: Фото: АрміяInform

Также улучшены смотровые приборы, внедрена динамическая защита "Нож".

В то же время танк так и не получил тепловизионный прицел, что существенно ограничивает его использование во время боевых действий в ночных условиях.