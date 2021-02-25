Рогозин заявил, что первый пилотируемый запуск на МКС в 2021 году состоится 9 апреля

Глава госкорпорации также выразил надежду, что в этом году будут реализованы большие проекты, в частности проект "Вызов"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный экипаж отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-18" на МКС 9 апреля. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", опубликованном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube в среду.

"Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея Дня космонавтики, этот как раз будет 9 апреля. Мы отправляем международный экипаж", - сказал Рогозин.

Он выразил надежду, что в этом году будут реализованы большие проекты, в частности проект "Вызов". "Для нас это проект не киношный. Для нас это проект просветительский и образовательный. Я бы очень хотел, чтобы в рамках этого проекта мы показали тех выдающихся специалистов, рабочих, стартовиков, технологов, инженеров, конструкторов", - отметил он.

Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав основного экипажа "Союза МС-18" для полета на МКС, в него включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В качестве дублеров утверждены Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. Ранее в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на этом корабле. В Роскосмосе тогда заявили, что ожидают конкретных предложений по полету.

В октябре планируются съемки первого художественного фильма в космосе. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Режиссером картины выступит Клим Шипенко ("Салют-7"), который заявил о намерении отправиться на МКС для съемок. Позже Первый канал уточнил, что главную роль сыграет женщина, актриса будет выбрана в рамках открытого конкурса.