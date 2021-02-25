Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что первый пилотируемый запуск на МКС в 2021 году состоится 9 апреля

504
0
0
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © NASA

Глава госкорпорации также выразил надежду, что в этом году будут реализованы большие проекты, в частности проект "Вызов"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный экипаж отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-18" на МКС 9 апреля. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", опубликованном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube в среду.

"Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея Дня космонавтики, этот как раз будет 9 апреля. Мы отправляем международный экипаж", - сказал Рогозин.

Он выразил надежду, что в этом году будут реализованы большие проекты, в частности проект "Вызов". "Для нас это проект не киношный. Для нас это проект просветительский и образовательный. Я бы очень хотел, чтобы в рамках этого проекта мы показали тех выдающихся специалистов, рабочих, стартовиков, технологов, инженеров, конструкторов", - отметил он.

Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав основного экипажа "Союза МС-18" для полета на МКС, в него включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В качестве дублеров утверждены Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. Ранее в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на этом корабле. В Роскосмосе тогда заявили, что ожидают конкретных предложений по полету.

В октябре планируются съемки первого художественного фильма в космосе. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Режиссером картины выступит Клим Шипенко ("Салют-7"), который заявил о намерении отправиться на МКС для съемок. Позже Первый канал уточнил, что главную роль сыграет женщина, актриса будет выбрана в рамках открытого конкурса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Салют ОрС
Союз ПКК
Похожие новости
03.03.2020
Глава РКК "Энергия": окололунная станция позволит полететь к Луне, Марсу и астероидам
19.11.2018
"Я думал, что представляю масштабы бедствия"
15.10.2018
Приведет ли авария "Союза" к смерти МКС
13.09.2018
"Союз" нарушимый
03.02.2015
На Луну — и подешевле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 16:15
  • 27
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 13:55
  • 2
«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»
  • 25.02 13:21
  • 4
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 25.02 12:01
  • 5
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 25.02 09:26
  • 2
Винтокрылая пехота: в ВДВ приступили к созданию батальонов нового типа
  • 25.02 08:44
  • 5
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 25.02 08:36
  • 1
В России начали изготовление биоспутника "Бион-М", на котором в космос полетят мыши
  • 25.02 03:49
  • 14
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 25.02 01:09
  • 3
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
  • 25.02 00:06
  • 1
«Если бы я знал тогда...»: как СССР и США избежали ядерной войны в 1980-х
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики