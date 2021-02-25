Войти
ТАСС

Узловой модуль запустят к МКС в конце года

573
0
0
Узловой модуль "Причал"
Узловой модуль "Причал".
Источник изображения: РКК "Энергия"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что этот модуль станет причалом для будущих стыковок

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Запуск узлового модуля для Международной космической станции (МКС) запланирован на конец года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Важнейшим пуском будет отправка узлового модуля, который полетит в конце этого года", - сказал Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", выложенном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Глава госкорпорации отметил, что этот модуль станет причалом для будущих стыковок, в том числе нового корабля "Орел", предназначенного для дальних экспедиций.

В ноябре замдиректора Департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что Роскосмос планирует запустить узловой модуль "Причал" в сентябре 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
25.01.2021
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
25.01.2021
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
13.02.2019
Рогозин: исследования по работе космонавтов с антропоморфным роботом будут активизированы
12.02.2019
В научную программу космонавта ОАЭ включат эксперименты и NASA, и Роскосмоса
30.05.2014
МКС: быть или не быть?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 16:15
  • 27
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 13:55
  • 2
«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»
  • 25.02 13:21
  • 4
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 25.02 12:01
  • 5
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 25.02 09:26
  • 2
Винтокрылая пехота: в ВДВ приступили к созданию батальонов нового типа
  • 25.02 08:44
  • 5
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 25.02 08:36
  • 1
В России начали изготовление биоспутника "Бион-М", на котором в космос полетят мыши
  • 25.02 03:49
  • 14
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 25.02 01:09
  • 3
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
  • 25.02 00:06
  • 1
«Если бы я знал тогда...»: как СССР и США избежали ядерной войны в 1980-х
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики