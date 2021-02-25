Экипаж МКС обнаружил и заделал предположительное место второй трещины

Экипаж МКС временно заделал возможные места утечки воздуха. Ремонт происходил в российском модуле «Звезда». Ещё в октябре космонавты нашли там трещину длиной 4,5 см. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. В январе специалисты предположили, что есть ещё одно место утечки воздуха, сообщает телеканал «Известия». Результаты проделанной сегодня работы будут известны позже. Вначале надо провести проверку герметичности корпуса переходной камеры.

Экипаж МКС временно заделал возможные места утечки воздуха. Ремонт происходил в российском модуле «Звезда». Ещё в октябре космонавты нашли там трещину длиной 4,5 см. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. В январе специалисты предположили, что есть ещё одно место утечки воздуха, сообщает телеканал «Известия». Результаты проделанной сегодня работы будут известны позже. Вначале надо провести проверку герметичности корпуса переходной камеры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.