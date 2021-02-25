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WarSpot

Немецкий «Леопард» надевает израильскую «Ветровку»

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкие танки обезопасят с помощью израильских систем активной защиты. Вчера, 23 февраля, пресс-служба Минобороны Израиля объявила о подписании контракта с бундесвером на поставку первой партии систем Trophy, также известной под названием «Меиль руах» (ивр. — «Ветровка») для танков Leopard II.

По данным портала defensenews.com, к 2025 году компания Krauss-Maffei Wegmann, являющаяся подрядчиком в модернизации танков Leopard II, поставит бундесверу 17 танков A6A3, улучшенных до версии A7A1 и оснащённых системой активной защиты. Ещё одна система Trophy будет поставлена для испытаний.

Рендер танка Leopard II модификации A7A1

Источник изображения: twitter.com/Israel_MOD

Известно, что бундесвер имеет на вооружении 328 танков Leopard II трёх модификаций — 2А6, 2А6М и 2А7. Leopard II серийно производится с 1979 года, за это время выпущено более 3000 машин в разных модификациях, которые существенно отличаются друг от друга.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и реактивных гранат, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Leopard-2
Шилка
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
ИТ
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