Немецкий «Леопард» надевает израильскую «Ветровку»

Немецкие танки обезопасят с помощью израильских систем активной защиты. Вчера, 23 февраля, пресс-служба Минобороны Израиля объявила о подписании контракта с бундесвером на поставку первой партии систем Trophy, также известной под названием «Меиль руах» (ивр. — «Ветровка») для танков Leopard II.

По данным портала defensenews.com, к 2025 году компания Krauss-Maffei Wegmann, являющаяся подрядчиком в модернизации танков Leopard II, поставит бундесверу 17 танков A6A3, улучшенных до версии A7A1 и оснащённых системой активной защиты. Ещё одна система Trophy будет поставлена для испытаний.

Рендер танка Leopard II модификации A7A1 Источник изображения: twitter.com/Israel_MOD

Известно, что бундесвер имеет на вооружении 328 танков Leopard II трёх модификаций — 2А6, 2А6М и 2А7. Leopard II серийно производится с 1979 года, за это время выпущено более 3000 машин в разных модификациях, которые существенно отличаются друг от друга.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и реактивных гранат, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас.