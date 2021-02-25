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ТАСС

Загерметизировать одну из трещин на МКС планируют на следующей неделе

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МКС
МКС.
Источник изображения: РИА Новости

Ее размер космонавты оценивают в 4–5 сантиметров

ТАСС, 24 февраля. Первую трещину, которую обнаружили в переходной камере модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), космонавты планируют загерметизировать на следующей неделе. Об этом рассказал специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров, которые транслирует сайт NASA.

По его словам, еще одно место негерметичности (трещина номер три) будет проверено в четверг. В пятницу работы по исследованию возможных мест негерметичности завершатся.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что размер первой трещины не изменился. В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что под подозрением есть еще одно место, которое может быть негерметичным. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп.

Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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