Договоренность о сборке в Иордании противотанковых управляемых ракет комплекса "Корнет-Э"

Как сообщило информационное агентство РИА Новости, АО "Рособоронэкспорт" (РОЭ) и иорданская компания Jadara Equipment and Defense Systems договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава ракетного комплекса "Корнет-Э". Об этом заявил журналистам в 22 февраля 2021 года официальный представитель РОЭ.

Возимо-переносной вариант российского противотанкового ракетного комплекса 9К129 "Корнет-Э", оснащенный тепловизионным прицелом SAGER турецкой компании Aselsan, в экспозиции XI международной выставки вооружений сил специальных операций SOFEX-2016. Амман (Иордания), май 2016 года (с) Центр АСТ

"В ходе 15-й международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между "Рособоронэкспортом" и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сборочного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК "Корнет-Э", - сказал он.

Cо стороны bmpd напомним, что компания Jadara Equipment and Defence Systems изначально была создана в качестве совместного предприятия небезызвестного конструкторского бюро имени короля Абдаллы II (King Abdullah II Design & Development Bureau - KADDB) и иорданской компании The Jordanian Company Al-Motakhasesah for Electronic Services для серийной сборки в Иордании российского ручного противотанкового гранатомета РПГ-32 "Хашим" (иорданское обозначение Nashshab) разработки АО "НПО "Базальт".

Сборка РПГ-32 для вооруженных сил Иордании была начата на Jadara Equipment and Defence Systems в 2013 году, и с тех пор данное предприятие предпринимает попытки расширить линейку своей продукции. В частности, по соглашениям 2017-2019 годов Jadara Equipment and Defence Systems организовала под обозначением Terminator-AT (затем Raptor-MV) сборку украинского ПТРК "Корсар" с ракетами серии Р-3 разработки киевского ГП "ГККБ "Луч". Теперь, как видно, планируется организовать сборку ракет типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава российского ПТРК "Корнет-Э".

Иордания в 2000-е годы получила имз России значительные партии ПТРК "Корнет-Э" и ракет к ним.