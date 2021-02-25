Политика (Сербия): приоткрытые двери «открытого неба»

Россияне готовы приостановить процедуру выхода из Договора по открытому небу, если Вашингтон и остальные столицы стран-членов НАТО готовы в него вернуться. Но Россия не будет ждать решения США вечно. Пока процедура российского выхода продолжается, если же США оповестят Россию о готовности вернуться, процесс остановят.

После продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) Россия и Соединенные Штаты могли бы прийти к договоренности об еще одном важном соглашении, балансирующем на грани распада. В середине прошлого месяца официальная Москва заявила, что готова приостановить процедуру выхода из Договора по открытому небу, которую начала после того, как в ноябре прошлого года США вышли из него по инициативе президента Дональда Трампа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на разногласия с Россией, Соединенные Штаты готовы искать новые способы укрепления стратегической стабильности, и возвращение к этому договору стало бы одним из хороших признаков. Хотя Россия и представляет проблему для американских интересов, Блинкен полагает, что США должны работать на оба фронта.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Москва оставляет двери открытыми, но коллеги в Вашингтоне и других столицах стран-членов НАТО должны понять, что Россия не будет ждать вечно. Процедура российского выхода продолжается, но если США оповестят Россию о готовности вернуться, процесс остановят.

Рябков не сказал, сколько Россия готова ждать сигнала от партнеров по этому договору о готовности вернуться. Напомню, что речь идет о соглашении, которое дает подписантам право совершать свободные наблюдательные полеты в воздушном пространстве друг друга. В начале февраля шведский министр иностранных дел и председатель ОБСЕ Ан Линде призвала США вернуться в Договор по открытому небу, который вступил в силу в 2002 году. Его подписали 33 государства.

Договор обсуждался десятилетиями и вынашивался очень тяжело. Первым предложение обмениваться военной информацией и проверять ее, делая снимки территорий друг друга с воздуха, высказал еще президент США Дуайт Эйзенхауэр. Переговоры прекратились после инцидента с американским самолетом-разведчиком, сбитым в воздушном пространстве СССР в мае 1966 года. В 1989 году Джордж Буш призвал руководство НАТО и Варшавского договора вернуться к обсуждению этого вопроса, и уже в следующем году состоялись два раунда переговоров.

Документ был подписан в 1992 году 27 государствами (европейскими, США, Канадой, а затем и ОБСЕ). Договор регулировал проведение полетов и обработку собранной информации, которая направляется в единую базу данных, доступную всем странам-подписантам. Разведывательные самолеты не оснащены никаким оружием.

Ежегодно над территориями стран-подписантов, как правило, проводятся сотни наблюдательных полетов. В 2011 году Грузия в одностороннем порядке отказалась от сотрудничества с Россией из-за конфликта вокруг политического статуса Абхазии и Южной Осетии. На протяжении нескольких лет США обвиняли Россию в нарушении ряда условий договора, а особенно в ограничении наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 километров и в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией.

Россия объяснила ограничения полетов над Калининградским регионом (15 тысяч квадратных километров) тем, что из-за полетов в соответствии с договором все воздушное пространство региона оказывается заблокированным для гражданской авиации. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Российская Федерация признает их независимыми государствами, и в связи с этим, согласно договору, полеты над ними более чем в десяти километрах от границы запрещены. Москва также выдвигала Вашингтону требования из-за сложной процедуры согласования (заявка подается за 72 часа) и ограничений наблюдательных полетов, особенно над Алеутскими и Гавайскими островами.

Когда в мае прошлого года Трамп заявил о выходе из этого договора, европейские члены выразили сожаление и заявили о своей приверженности договору, который считают важным элементом системы формирования взаимного доверия. Отказ от договора европейцы восприняли как серьезный удар, так как для них это способ снизить риск вооруженного конфликта на континенте. Без США и России договор теряет смысл.

Интересно, что полеты в рамках этого договора проводятся крайне неравномерно. Почти треть их осуществлялась над Россией и Белоруссией, а страны НАТО договорились о том, что не будут проводить друг у друга инспектирование. До ноября 2020 года США летали почти исключительно над российской территорией, тогда как Россия распределяла свои полеты более равномерно между всеми странами-подписантами. Всего 12% российских наблюдательных полетов приходились на Соединенные Штаты.

После того как США заявили о выходе из договора российские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что другие страны НАТО могут продолжить делиться данными, полученными во время полетов над Россией, с Вашингтоном. Сергей Лавров обвинил США в том, что они требуют от союзников эти данные и добиваются запрета на пролет российских самолетов над американскими базами в Европе. Однако европейские государства это отрицают. В ноябре прошлого года российская сторона предложила поправки к договору, потребовав запретить делиться данными со странами, которые больше не являются подписантами, и это планировалось обсудить на встрече в прошлом месяце.

Биляна Митринович (Биљана Митриновић)