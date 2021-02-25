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ТАСС

Космонавты временно изолировали возможные места утечки воздуха с МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Размер трещины в обшивке станции экипаж оценивает в 4–5 сантиметров

ТАСС, 24 февраля. Экипаж МКС временно изолировал несколько возможных мест утечки воздуха. Об ТАСС рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

"По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, накануне экипаж провел временную изоляцию потенциально возможных мест утечки", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, окончательно результаты работ будут известны после дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры. Сейчас специалисты анализируют полученную от экипажа информацию. "После проведения анализа данных о состоянии корпуса камеры будет определен порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе", - подчеркнули в пресс-службе.

В Роскосмосе также добавили, что до получения полной информации об уровне давления и состоянии модуля и завершении всех регламентных процедур по поиску возможного места утечки "делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно".

Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что размер трещины не изменился. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп.

Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину длиной 2-3 см. Позже Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

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Россия
Компании
Роскосмос
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2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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