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РИА Новости

Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью

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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза. В этих условиях нам нужна долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кибербезопасность
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