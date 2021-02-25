Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза. В этих условиях нам нужна долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.