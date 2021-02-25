Глава Вооруженных сил Норвегии высказался о войне с Россией

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в отношениях с Москвой.

"Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", — цитирует его NRK.

По его мнению, отношения между двумя странами в последние годы заметно охладились. Глава Вооруженных сил также отметил, что считает необходимым развитие диалога между Москвой и Осло.

"Беседа может помочь нам найти какие-то решения", — добавил Кристофферсен.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на усиление сотрудничества между Норвегией и США. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что планы Вашингтона по размещению стратегических бомбардировщиков на авиабазе близ Тронхейма расцениваются Россией как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. Кроме того, в январе глава МИД Сергей Лавров напомнил о негативных последствиях продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.