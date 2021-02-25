Появилось фото Т-62 с израильским комплексом активной защиты Trophy

На советском танке Т-62 в Израиле отрабатывали установку комплекса активной защиты Trophy.
Комплекс активной защиты Trophy на танке Т-62, Израиль. Фото: https://t.co/vF52GcW6HT pic.twitter.com/dnOHk5X3qj— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 24, 2021
Как считают военные эксперты, таким образом изготовители этого КАЗ продемонстрировали, что их изделие без особого труда монтируется не только на громоздкую тяжелую западную бронетехнику, но и на советскую, более легкую и компактную.
Этот "шестьдесят второй" был захвачен в ходе одного из военных конфликтов. Затем в числе нескольких сотен других трофейных машин под обозначением Tiran 6 длительное время эксплуатировался в Армии обороны Израиля.
Несмотря на то, что такая модернизация существенно повышает характеристики защиты, пока нет данных, что какие-то страны, где эксплуатируются Т-55, Т-62, Т-72 и Т-80, решили заказать ее.
В то же время Trophy уже используется на Merkava Mark 4, М1А2С Abrams, бронетранспортерах Namer.
Как сообщает Defence Blog, к 2023 году планируется установить КАЗ на 17 Leopard-2, после чего возможно дооборудование других имеющихся в войсках танков трех модификаций - 2A6, 2A6M, 2A7.
Российская оборонная промышленность традиционно уделяет большое внимание комплексам активной защиты. Именно у нас впервые в мире был разработан и состоял на вооружении Т-55АД с противоракетной системой "Дрозд".
В настоящее время такие средства обороны разработаны для машин тяжелых и средних унифицированных платформ "Армата", "Бумеранг", "Курганец-25".
Сообщалось, что по сравнению с зарубежными образцами у них имеется значительное преимущество: способность перехватывать не только реактивные гранаты, управляемые ракеты, но и пушечные бронебойные подкалиберные снаряды.
Также для семейства Т-72 и Т-90 создан КАЗ "Арена-Э", успешно нейтрализующий такие опасные ПТУР как американский Javelin.
Trophy family. pic.twitter.com/7sIuvAOKnT— The Dead District (@TheDeadDistrict) February 23, 2021
#Trophy #APS for #Leopard2A7
Trophy will be integrated into the Leopard-2A7A1 tank. These are based on the Leopard-2A6A3 turret with newly-made hulls.https://t.co/R3uWGEexye pic.twitter.com/7j3KbxLCf3— The Dead District (@TheDeadDistrict) February 23, 2021
Алексей Моисеев