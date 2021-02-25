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Названо ключевое отличие Apple Car от конкурентов

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Источник изображения: Фото: Budrul Chukrut / Getty Images

Важнейшим отличием электрокара Apple от конкурентных моделей будет наличие лидаров нового поколения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сообщению знакомых с ситуацией источников, корпорация из Калифорнии ведет переговоры сразу с несколькими производителями лазерных датчиков. Инсайдеры уточнили, что, как и в случае с iPhone, Apple ищет сторонних поставщиков для поставки критически важных компонентов. Сообщается, что в компании обдумывают предложения партнеров, что может говорить о том, что выпуск автомобиля состоится в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что поставщики, с которыми ведет переговоры компания, способны предложить лидары следующего поколения, которые «через четыре-пять лет будут считаться передовыми». Источники отметили, что наличие современного лазерного датчика будет ключевой особенностью Apple Car.

Журналисты отметили, что многие игроки на рынке беспилотных автомобилей полагаются на лидары в своих моделях. Лидары позволяют автомобилю ориентироваться в пространстве и «видеть» препятствия на дороге, например, пешеходов и другие машины. Лазерные датчики, в частности, используются в проектах автономных автомобилей Google Waymo и GM Cruise. При этом в электрокарах Tesla вместо лидаров используются камеры и специальные радары.

Специалисты отметили, что в последние месяцы примерно полдюжины компаний и стартапов по производству лидаров стали публичными или привлекли инвестиции в размере сотен миллионов долларов, а акции известных производителей лазерных датчиков подскочили на бирже. В частности, за последнюю торговую сессию ценные бумаги Luminar Technologies Inc. выросли на 8,9 процентов до 35,75 долларов, акции Velodyne Lidar Inc. выросли на 4,7 процентов до 21,89 долларов.

Журналисты Bloomberg напомнили, что в середине февраля Apple покинул топ-менеджер Бенджамин Лайон (Benjamin Lyon), занимавшийся разработкой аппаратного обеспечения для беспилотных автомобилей. Уход Лайона может замедлить работу над автономным электрокаром. В Apple отказались комментировать слухи о том, что компания занимается разработкой беспилотного автомобиля.

Ранее инсайдеры рассказали, что в первую очередь американская корпорация намерена выпустить автомобиль, предназначенный для перевозки людей и доставки продуктов из магазинов. О том, что Apple работает над проектом электромобиля и готовится представить его в ближайшие годы, стало известно в конце 2020 года.


Марк Львов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Tesla
Проекты
2020-й год
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