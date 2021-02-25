Войти
Naked Science

Самый тяжеловооруженный истребитель в мире показали в камуфляже для американских ВВС

1212
0
0
F-15EX
F-15EX.
Источник изображения: thedrive

Американцы показали, как будут выглядеть F-15EX, состоящие на вооружении ВВС США. Ранее мы могли видеть эту машину в неокрашенном виде.

К F-15EX в последнее время приковано особое внимание. Предполагается, что он будет в числе мощнейших истребителей на Земле. Недавно совершил первый полет F-15EX, построенный для ВВС Соединенных Штатов, сейчас же машину показали в камуфляже Военно-воздушных сил.

Цветовая схема похожа на ту, которую мы можем видеть на строевых американских F-15С, и отличается от схемы, примененной на истребителях-бомбардировщиках F-15E.

F-15EX

Источник изображения: thedrive

Одна из главных особенностей нового самолета — возможность нести рекордное для истребителя количество вооружения. Согласно ранее представленным данным, он сможет взять на борт до 22 управляемых ракет класса «воздух — воздух», превзойдя в этом даже истребители пятого поколения.

F-15EX

Источник изображения: thedrive

Кроме того, машина будет иметь широкие возможности по поражению наземных целей. Заявлена способность истребителя нести тяжелое гиперзвуковое оружие.

По некоторым данным, Военно-воздушные силы США могут в итоге приобрести около 200 истребителей F-15EX.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
15.07.2020
Превосходит F-35: ВВС США ждут новые истребители
06.01.2020
В США предсказали появление у России самолетов Су-60 и МиГ-41
06.11.2019
США разучились конструировать самолеты и танки
08.07.2016
Т-50 «застопорился». ВВС США вздохнули с облегчением
06.11.2013
США создадут гиперзвуковой разведывательный беспилотник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 16:15
  • 27
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 13:55
  • 2
«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»
  • 25.02 13:21
  • 4
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 25.02 12:01
  • 5
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 25.02 09:26
  • 2
Винтокрылая пехота: в ВДВ приступили к созданию батальонов нового типа
  • 25.02 08:44
  • 5
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 25.02 08:36
  • 1
В России начали изготовление биоспутника "Бион-М", на котором в космос полетят мыши
  • 25.02 03:49
  • 14
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 25.02 01:09
  • 3
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
  • 25.02 00:06
  • 1
«Если бы я знал тогда...»: как СССР и США избежали ядерной войны в 1980-х
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики