Самый тяжеловооруженный истребитель в мире показали в камуфляже для американских ВВС

Американцы показали, как будут выглядеть F-15EX, состоящие на вооружении ВВС США. Ранее мы могли видеть эту машину в неокрашенном виде.

К F-15EX в последнее время приковано особое внимание. Предполагается, что он будет в числе мощнейших истребителей на Земле. Недавно совершил первый полет F-15EX, построенный для ВВС Соединенных Штатов, сейчас же машину показали в камуфляже Военно-воздушных сил.

Цветовая схема похожа на ту, которую мы можем видеть на строевых американских F-15С, и отличается от схемы, примененной на истребителях-бомбардировщиках F-15E.

F-15EX Источник изображения: thedrive

Одна из главных особенностей нового самолета — возможность нести рекордное для истребителя количество вооружения. Согласно ранее представленным данным, он сможет взять на борт до 22 управляемых ракет класса «воздух — воздух», превзойдя в этом даже истребители пятого поколения.

F-15EX Источник изображения: thedrive

Кроме того, машина будет иметь широкие возможности по поражению наземных целей. Заявлена способность истребителя нести тяжелое гиперзвуковое оружие.

По некоторым данным, Военно-воздушные силы США могут в итоге приобрести около 200 истребителей F-15EX.