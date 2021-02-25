На верфи ADSB спущены на воду разработанные в ОАЭ скоростные катера

ЦАМТО, 24 февраля. Компания ADSB в ходе выставки NAVDEX 2021, которая проводится одновременно с Международной оборонной выставкой IDEX-2021, провела спуск на воду 16-метрового и 12-метрового скоростных патрульных катеров (FPB), которые были спроектированы и построены в ОАЭ.

Катер длиной 16 м имеет модульную конструкцию, позволяющую разместить либо короткую кабину с пространством для установки ракетных комплексов класса "поверхность-поверхность", либо более длинную для перевозки войск. По желанию заказчика, катер может оснащаться бронированием, системами вооружения с ручным или дистанционным управлением калибра от 12,7 мм до 30 мм. 16-метровый катер был построен в соответствии с требованиями сил береговой охраны и может дополнительно оснащаться технологией "самовосстановления", которая помогает катеру восстановить положение в случае опрокидывания.

В зависимости от требований заказчика, длина 12-метрового катера может корректироваться в диапазоне 11 до 13 метров. Грузоподъемность – до 2 т, что позволяет оснащать его дистанционно управляемым модулем вооружения или ПУ с ракетами. Кроме того, катер может быть адаптирован для применения в режиме дистанционного управления.

Как заявлено, права интеллектуальной собственности на проект катеров полностью принадлежат ADSB, а модульная конструкция обеспечивает быструю постройку в течение недель, а не месяцев.

Имея в собственности одну из крупнейших верфей на Ближнем Востоке, ADSB может выполнять строительство военных кораблей трех типов, включая корветы, морские патрульные корабли и скоростные патрульные катера. Компания также предоставляет полный спектр услуг технического обслуживания, ремонта, переоборудования и модернизации судов.

ADSB входит в кластер "Платформы и системы" военно-промышленного конгломерата EDGE.