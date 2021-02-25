Войти
ЦАМТО

Эмиратская компания Calidus продемонстрировала ББМ "Вахаш" с башней БМП-3

563
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 24 февраля. Эмиратская компания Calidus в ходе выставки IDEX-2021 представила новую версию боевой бронированной машины "Вахаш" (Wahash) с колесной формулой 8х8, оснащенную башней от БМП-3.

Впервые ББМ "Вахаш" была представлена в рамках выставки IDEX в феврале 2019 года. На этом мероприятии машина была вооружена боевым модулем БМ-3М "Штурм" украинской разработки, вооруженным 30-мм пушкой ЗТМ-2, пулеметом ПКТ и гранатометом АГ-17.

По информации Armyrecognition.com, обновленная "Вахаш" с башней БМП-3 обеспечивает высокую мобильность и огневую мощь. ББМ предназначена для применения в экстремальных погодных, географических и климатических условиях.

Максимальная боевая масса "Вахаш" – 34 т, масса полезной нагрузки – 10,975 т. Длина машины – 8,5 м, высота с башней БМП-3 – 3,71 м. Бронемашина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 724 л.с., автоматической коробкой передач с 7 передними и 2 задними скоростями. Она может развивать максимальную скорость 130 км/ч, запас хода – 750 км. Скорость движения на воде – 10 км/ч. ББМ позволяет транспортировать экипаж из трех человек (водитель, командир, наводчик) и до восьми человек десанта.

Бронирование "Вахаш" обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANG-4569 Level.4 (защита от бронебойных боеприпасов калибра 14,5-мм), и противоминную защиту, соответствующую требованиям STANG-4569 Level.4B.

В состав вооружения башни БМП-3 входят 100-мм нарезная полуавтоматическая пушка-пусковая установка, 30-мм спаренная автоматическая пушка 2А72, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ. 100-мм пушка позволяет выполнять пуски ракет с лазерным наведением 9М117 с дальность поражения цели 4000 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2А72
БМП-3
Похожие новости
23.10.2017
По-волчьи всплыть. Зачем украинский флот вспомнил тактику Третьего рейха
12.08.2016
"Тракторные заводы" на "Армии-2016" впервые покажут новый гусеничный бронетранспортер
03.08.2016
Техника десанта: чем вооружена "крылатая пехота" России
27.12.2013
БТР-82А и БТР-4 вошли в десятку лучших бронетранспортеров мира
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 16:15
  • 27
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 13:55
  • 2
«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»
  • 25.02 13:21
  • 4
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 25.02 12:01
  • 5
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 25.02 09:26
  • 2
Винтокрылая пехота: в ВДВ приступили к созданию батальонов нового типа
  • 25.02 08:44
  • 5
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 25.02 08:36
  • 1
В России начали изготовление биоспутника "Бион-М", на котором в космос полетят мыши
  • 25.02 03:49
  • 14
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 25.02 01:09
  • 3
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
  • 25.02 00:06
  • 1
«Если бы я знал тогда...»: как СССР и США избежали ядерной войны в 1980-х
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики