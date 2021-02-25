Эмиратская компания Calidus продемонстрировала ББМ "Вахаш" с башней БМП-3

ЦАМТО, 24 февраля. Эмиратская компания Calidus в ходе выставки IDEX-2021 представила новую версию боевой бронированной машины "Вахаш" (Wahash) с колесной формулой 8х8, оснащенную башней от БМП-3.

Впервые ББМ "Вахаш" была представлена в рамках выставки IDEX в феврале 2019 года. На этом мероприятии машина была вооружена боевым модулем БМ-3М "Штурм" украинской разработки, вооруженным 30-мм пушкой ЗТМ-2, пулеметом ПКТ и гранатометом АГ-17.

По информации Armyrecognition.com, обновленная "Вахаш" с башней БМП-3 обеспечивает высокую мобильность и огневую мощь. ББМ предназначена для применения в экстремальных погодных, географических и климатических условиях.

Максимальная боевая масса "Вахаш" – 34 т, масса полезной нагрузки – 10,975 т. Длина машины – 8,5 м, высота с башней БМП-3 – 3,71 м. Бронемашина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 724 л.с., автоматической коробкой передач с 7 передними и 2 задними скоростями. Она может развивать максимальную скорость 130 км/ч, запас хода – 750 км. Скорость движения на воде – 10 км/ч. ББМ позволяет транспортировать экипаж из трех человек (водитель, командир, наводчик) и до восьми человек десанта.

Бронирование "Вахаш" обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANG-4569 Level.4 (защита от бронебойных боеприпасов калибра 14,5-мм), и противоминную защиту, соответствующую требованиям STANG-4569 Level.4B.

В состав вооружения башни БМП-3 входят 100-мм нарезная полуавтоматическая пушка-пусковая установка, 30-мм спаренная автоматическая пушка 2А72, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ. 100-мм пушка позволяет выполнять пуски ракет с лазерным наведением 9М117 с дальность поражения цели 4000 м.