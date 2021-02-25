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Интерфакс-АВН

Космонавтам не удалось поставить диагностическую заплатку на предполагаемое место второй трещины на МКС

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Сергей Рыжиков
Сергей Рыжиков.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипаж МКС не смог заклеить пластиковой заплаткой предполагаемый участок поверхности со второй трещиной на станции из-за его труднодоступности, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"Дело в том, что повторить эту процедуру, как мы делали вчера, не получается... Что-то препятствует проведению", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Наземные специалисты отменили операцию, и посоветовали Рыжикову перейти ко второму варианту - обследовать стенку модуля микроскопом.

Как ранее сообщал "Интерфакс", экипажу удалось обнаружить предполагаемое второе место утечки воздуха. Его планировали заклеить пластиковыми панелями для того чтобы проверить, находистя ли здесь трещина.

"Мы хотим сделать термобарьер для утечки. Если там трещина под трубой, то она просто притянется к трещине", - сказал представитель ЦУП ранее в среду.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

В прошлом году космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

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