Песков заявил, что отказ от службы по призыву сейчас не обсуждается

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как в Кремле расценивают нынешнюю систему формирования армии и прорабатывают ли возможность изменений в этой сфере

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Возможность отмены обязательной военной службы по призыву в России в настоящее время не обсуждается, подчеркнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это (военная служба - прим. ТАСС) - абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают нынешнюю систему формирования армии и прорабатывают ли возможность изменений в этой сфере.

Он добавил, что, насколько ему известно, "сейчас каких-то обсуждений относительного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется".

Поводом для вопроса стало опубликованное 23 февраля в газете "Аргументы и факты" интервью телеведущего Дмитрия Нагиева, в котором тот негативно отозвался о своем опыте службы и выразил надежду, что сейчас в армии что-то изменилось.

Вооруженные силы РФ в настоящее время комплектуются на смешанной основе - как за счет призывников, так и за счет военнослужащих-контрактников. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, продолжительность срочной службы составляет 12 месяцев.