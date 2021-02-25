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Известия.ru

Космонавты предположительно обнаружили вторую трещину на МКС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Экипаж МКС нашел предположительно второе место утечки воздуха на МКС. Это следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, которые 24 февраля транслировала NASA.

«Мы хотим сделать термобарьер для утечки, если там трещина под трубой, то она просто притянется», – заявил представитель ЦУП.

22 января сообщалось, что в российском модуле МКС ищут еще одно место утечки воздуха.

«Пока мы нашли одну [трещину], и под подозрением у нас еще одна. Еще одно место, где есть какая-то негерметичность», ― рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

20 января стало известно о восстановлении работы российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. В начале декабря система вновь вышла из строя. Сообщалось, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и совпало по времени с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». «Электрон» включить не удалось.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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