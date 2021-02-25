Корреспондент (Украина): штурм и прощай, НАТО. Кризис в Грузии усугубляется

Грузинский спецназ задержал председателя главной оппозиционной партии страны, обвиняемого в деле о захвате парламента. Власти сменили правительство. По мнению экспертов, уже сейчас можно говорить, что Тбилиси лишил себя шанса получить в этом году План действий по членству НАТО.

В Грузии политический кризис. Из-за уголовного преследования лидера оппозиции в отставку ушел премьер-министр страны. Но правящая партия не растерялась - утвердила новый состав правительства и задержала того самого оппозиционера. Корреспондент.net следит за ситуацией в Грузии.

Российское дело

Политический кризис в Грузии начался из-за расследования уголовного дела, которое касается событий июня 2019 года. Тогда представители оппозиции устроили массовую акцию протеста в Тбилиси и ворвались в парламент. Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте, сидя в кресле спикера.

17 февраля суд Тбилиси удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии, которому вменяется организация беспорядков и участие в штурме парламента Грузии в 2019 году.

Однако, задержать Мелию сразу у правоохранителей не вышло. Он забаррикадировался в офисе партии "Единое национальное движение". Около офиса собрались около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий, мешавших действиям полицейских.

В знак протеста против ареста Мелии премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покидает свой пост. "Моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации в нашей стране", - заявил Гахария, который занимал свою должность с сентября 2019 года.

Но уже в понедельник, 22 февраля, парламент Грузии выразил доверие новому кабинету министров. Его возглавил Ираклия Гарибашвили, экс-министр обороны, уже бывший премьер-министром в 2013-2015 годах. Между правительствами Гахарии и Гарибашвили нет кардинальных различий: оба принадлежат к правящей партии "Грузинская мечта", и в кабинете сменилось лишь два министра.

Оппозиция уже назвала выбор парламента "худшим решением". Гарибашвили считается одним из верных кадров Бидзины Иванишвили, бывшего председателя правящей партии, которого оппозиция считает неформальным единоличным правителем Грузии. Вслед за этим правоохранители взяли штурмом и офис оппозиционеров, задержав Мелию.

Протесты

Задержание Мелии вызвало протесты сторонников оппозиции в центре Тбилиси. "Гарибашвили вырыл и себе, и Бидзине Иванишвили политическую могилу. Это все скоро закончится. Ника Мелия будет свободен, а мы будем победителями", - заявил соратник Мелии из "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили", - заявила экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

Народный защитник Грузии (осуществляет надзор за соблюдением прав человека) Нино Ломджария назвала задержание Мелия позором.

А вот правящая партия Грузии считает задержание Мелия "образцовой операцией".

Запад негодует

Партия "Единое национальное движение" была основана экс-президентом Грузии, а ныне гражданином Украины Михаилом Саакашвили, он до сих пор значится ее почетным президентом.

Штурм офиса и арест лидера оппозиции вызвали возмущение со стороны США и Великобритании. "Я потрясен сценами у офиса "Единого национального движения‟. Хаос и насилие меньше всего нужны сейчас Грузии. Я призываю все стороны действовать сдержано сейчас и в ближайшие дни", - заявил посол Великобритании в Грузии Марк Клэйтон.

Пока ясно одно - арест Мелии привел к еще большей поляризации политической ситуации в стране и нанес удар по имиджу Грузии, как страны, которая стремится стать членом НАТО и ЕС. "Сегодня Грузия сделала шаг назад на пути к становлению более сильной демократии в семье евроатлантических государств", - говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Власти же уверяют, что Грузия - правовое государство, а грузинская полиция продемонстрировала "высочайший стандарт" профессионализма во время ареста оппозиционера.

Что будет дальше

По мнению экспертов, уже сейчас можно говорить, что Тбилиси лишил себя шанса получить в этом году План действий по членству (ПДЧ) НАТО. Хотя еще полгода назад такая перспектива казалась вполне реальной.

Сейчас в альянсе выразили свою "глубокую обеспокоенность" арестом Мелии. Преследование оппозиции дает замечательные аргументы тем в альянсе, кто выступает против расширения на Восток и хотел бы снять вопрос с повестки дня.

Валерий Литонинский