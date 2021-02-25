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ТАСС

На МКС рассказали, что размер трещины в российском модуле станции не изменился

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Модуль "Звезда" МКС
Модуль "Звезда" МКС.
Источник изображения: © NASA

Ранее космонавт Сергей Рыжиков проводил работы с микроскопом, чтобы найти еще одно место утечки воздуха

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Размер трещины в промежуточной камере российского модуля "Звезда" на Международной космической станции (МКС) не изменился. Об этом доложил космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полетами (ЦУП) во время переговоров.

"Оно [расстояние] не изменилось. <...> Как во время предыдущих измерений, я не вижу каких-то изменений", - сказал Рыжиков во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Накануне в течение дня космонавт проводил работы с микроскопом, чтобы найти еще одно место утечки воздуха. Фотографии работ переданы на Землю, видео с камер GoPro будет направлено по отечественной широкополосной системе связи. После выполнения работ на место трещины была вновь установлена заплата.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что под подозрением есть еще одно место, которое может быть негерметичным. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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