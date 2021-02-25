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Известия.ru

Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о российских «Искандерах»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев 24 февраля заявил «Известиям», что российские «Искандеры» в Армении — это современное оружие.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил подробности, пишет «РИА Новости».

По словам Корнева, комплексы «Искандер-Э» и их баллистические ракеты типа 9М723, которые были поставлены в Армению, являются весьма современным и недавно произведенным оружием, на которое такие факторы, как срок хранения, не влияют.

«Было бы интересно посмотреть свидетельства азербайджанской стороны по итогам применения «Искандеров». Если ими стреляли неэффективно, например по площадным целям типа населенных пунктов, то это не могло дать каких-то ощутимых военных результатов. Если же поражались какие-то военные объекты, то было бы неплохо посмотреть итоги и задать вопрос: могло ли изменить судьбу войны поражение 2–4–6 военных объектов?» — отметил Корнев.

Заявление премьер-министра Армении требует либо деталей в подтверждение, либо относится к политическим инсинуациям, заключил главный редактор MilitaryRussia.ru.


Очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась в конце сентября 2020 года и завершилась 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в республике.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Вместе с тем первая эскалация карабахского конфликта началась еще в конце 1980-х годов, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Продукция
9М723
Искандер
Проекты
2020-й год
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