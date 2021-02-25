В Госдуме Пашиняну напомнили об успехах "Искандеров" в Сирии

Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино".

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы невзорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса "Искандер" свидетельствует как минимум о его некомпетентности, заявил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин.

Так он прокомментировал слова армянского премьера о том, что при применении "Искандера" во время осенних боев в Нагорном Карабахе его ракеты не взорвались или "взорвались на десять процентов". В армянском Минобороны это заявление комментировать не стали.

"Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании "Искандеров" в недавней войне и их "устарелости". Люди, которые лучше разбираются в вопросах войны и мира, знают, что это лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс, оружие XXI века. "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии", — сказал Саблин.

По его мнению, дело не только в некомпетентности премьер-министра Армении.

"Соросовские методички подвели Пашиняна. <…> Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну. В этом могли убедиться не только граждане Армении", — добавил депутат.

О применении "Искандеров" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе заявлял ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Однако он не смог сказать, на каком направлении применялся комплекс.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.