АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ

Новейший автомат Калашникова АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Особенность автомата в том, что он разработан под стандартный патрон НАТО 5,56х45 мм, который распространен в странах Ближнего Востока.

Как заявил накануне выставки генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, новый автомат полностью ориентирован на внешний рынок. И поэтому в концерне уверены, что АК-19 вызовет интерес у потенциальных зарубежных заказчиков.

Автомат АК-19 оснащен планками Пикатинни, которые дают возможность использовать разное навесное оборудование, телескопическим прикладом оригинальной конструкции. АК-19 оснащен и диоптрийным прицелом новой конструкции и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

Светлана Цыганкова