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Российская газета

АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ

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Источник изображения: rg.ru

Новейший автомат Калашникова АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Особенность автомата в том, что он разработан под стандартный патрон НАТО 5,56х45 мм, который распространен в странах Ближнего Востока.

Как заявил накануне выставки генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, новый автомат полностью ориентирован на внешний рынок. И поэтому в концерне уверены, что АК-19 вызовет интерес у потенциальных зарубежных заказчиков.

Автомат АК-19 оснащен планками Пикатинни, которые дают возможность использовать разное навесное оборудование, телескопическим прикладом оригинальной конструкции. АК-19 оснащен и диоптрийным прицелом новой конструкции и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.



Светлана Цыганкова

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Страны
ОАЭ
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
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