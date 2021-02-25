NI: Россия вытесняет США и Францию с африканского рынка вооружений

Объем военных контрактов, заключенных в 2020 году между Россией и странами Африки, составил более 1,5 миллиарда долларов. Доля "Рособоронэкспорта" на местном рынке вооружений выросла до ошеломляющих 49 процентов. За последние два десятилетия Москва значительно потеснила в Африке основных конкурентов по импорту оружия: Вашингтон и Париж, - пишет The National Interest.

- В 2020 году мы подписали экспортные контракты с десятком с лишним африканских государств на сумму более полутора миллиардов долларов. Мы получили аванс и приступили к выполнению заказов, - рассказал на IDEX-2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Среди клиентов России как минимум 21 государство континента, самые крупные покупатели - Алжир и Египет. Алжир купил большой набор тяжелой техники - в том числе более 500 танков Т-90СА и 300 модернизированных боевых машин поддержки танков "Терминатор-2". К тому же боевая авиация Алжира почти целиком состоит из советских и российских машин, за последние несколько лет подписаны контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Официального подтверждения этих сделок нет, уточнил автор публикации Марк Эпископос.

Отношения с Египтом хорошо иллюстрируют стремительное продвижение российского оружия на африканском рынке. Еще недавно египетская армия использовала тысячу с лишним американских танков М1А1 Abrams, но теперь Каир заключил договор с Москвой на поставку до 500 Т-90МС, а ВВС заказали российские истребители Су-35. Перспективный клиент - Ангола, которая стремится обновить стареющий парк военной техники, сочетая прямой импорт и крупные лицензионные сделки.

Российские системы ПВО "Панцирь" и "Тор", ударные вертолеты и автоматы Калашникова стали бестселлерами в целом ряде африканских государств. Недавно "Рособоронэкспорт" заключил сделку на поставку штурмовых катеров БК-10 в государство на юге континента - этот шаг демонстрирует стремление Москвы расширять военный импорт, отходя от уже хорошо освоенных танков и стрелкового оружия.

Успехи военного экспорта являются частью более масштабной стратегии Москвы по выстраиванию политического, экономического и военного партнерства с государствами Африки. Политическая нестабильность на континенте гарантирует постоянный спрос на боевую технику всех видов - спрос, который Россия удовлетворяет все расширяющимися поставками своего надежного и экономически эффективного оружия. Нет никаких признаков тому, что Россия в ближайшее время откажется от лидирующего положения на этом рынке.

Антон Валагин