США рассекретили подготовку СССР к ядерной войне

В ноябре 1983 года СССР разместил в ГДР около ста самолетов, загруженных ядерным оружием, готовых к «немедленному использованию», пишет The Drive, ссылаясь на рассекреченные материалы Госдепартамента США.

Американское издание отмечает, что подобная подготовка Москвы к войне оказалась следствием «очень серьезного недопонимания», вызванного мероприятиями НАТО, проводимыми в рамках командных учений Able Archer 83, «в ходе которых была проверена способность сил альянса по всей Европе и за ее пределами вести ядерные войны в очень реалистичной манере».

По плану учений Able Archer 83, ядерному конфликту предшествовало применение «виртуальным противником» химического оружия.

Согласно опубликованным материалам, вечером 2 ноября 1983 года 16-я воздушная Краснознаменная армия, дислоцировавшаяся в ГДР, перевела свои самолеты в состояние повышенной боеготовности. Согласно опубликованным материалам, экипажи самолетов, оснащенных ядерным оружием, были проинструктированы «уничтожать цели противника на первой линии».

В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), опубликовало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе.

Иван Потапов