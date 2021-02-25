«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром российских истребителей Су-35.

Об этом говорится в распространённом письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам переговоров.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу (соблюдения) прав человека (в Египте), которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», - указали в американском внешнеполитическом ведомстве, цитирует Eadaily агентство Reuters.

Энтони Блинкен и Самех Шукри «подчеркнули важность прочного стратегического партнёрства между Соединенными Штатами и Египтом, особенно в области безопасности, а также продолжающегося сотрудничества в борьбе с терроризмом, и обменялись мнениями по региональным вопросам». Кроме того, Блинкен и Шукри обсудили мирное урегулирование в Ливии, палестино-израильский конфликт и сотрудничество по борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.