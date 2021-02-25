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Военно-промышленный курьер

«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром российских истребителей Су-35.

Об этом говорится в распространённом письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам переговоров.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу (соблюдения) прав человека (в Египте), которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», - указали в американском внешнеполитическом ведомстве, цитирует Eadaily агентство Reuters.

Энтони Блинкен и Самех Шукри «подчеркнули важность прочного стратегического партнёрства между Соединенными Штатами и Египтом, особенно в области безопасности, а также продолжающегося сотрудничества в борьбе с терроризмом, и обменялись мнениями по региональным вопросам». Кроме того, Блинкен и Шукри обсудили мирное урегулирование в Ливии, палестино-израильский конфликт и сотрудничество по борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.

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Страны
Египет
Израиль
Ливия
Россия
США
Продукция
Су-35
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2 комментария
№1
25.02.2021 12:08
Тонко так намекнули... Мол, отказывайтесь от покупки российского вооружения, а то у вас там что-то с правами человека не очень, как бы чего не началось...
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№2
25.02.2021 13:55
Египет на ножах с Катаром и клиент Саудовской Аравии. А Катар, в свою очередь, клиент демпартии, а СА республиканцев. Не даром, Байден чуть не первым делом приостановил выполнение военных контрактов с СА.
Египет "за права человека" мочить будут что так, что так,  так что шанс у нас пропихнуть им что-либо есть, правда это надо с САшниками, а не с нищими египтянами разговаривать.
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