УВЗ анонсирует скорое появление боевых машин-роботов

Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Единственный в России производитель танков, концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех"), ведет разработку роботизированных боевых машин, которые должны появиться в ближайшем будущем.

"Уралвагонзавод" ведёт работы над специальными роботизированными боевыми машинами, их появление - вопрос ближайшего будущего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

В УВЗ напомнили, что в беспилотном режиме тестировался танк Т-14 "Армата", но эта боевая машина создавалась под экипаж.

"Танк Т-14 испытывался специалистами "Уралвагонзавода" в беспилотном режиме, в том числе по выполнению задач движения по маршруту и выхода в назначенную точку для ведения стрельбы, а также автоматическому захвату целей и их уничтожению. Танк Т-14 разработан как экипажная машина, его применение в беспилотном режиме - отдельные специальные задачи", - сказали в пресс-службе.

Концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.