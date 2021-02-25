"Ростех" сообщил о подготовке к госиспытаниям "Тосочки"

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы и НПО "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям, сообщили в "Ростехе" в среду.

"Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Разработчиком ТОС-2 является НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева.

"Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества", - заявил генеральный директор НПО "СПЛАВ" Александр Смирнов, чьи слова привели в "Ростехе"

Там заявили, что ТОС-2 "Тосочка" установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.