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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о подготовке к госиспытаниям "Тосочки"

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Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы и НПО "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям, сообщили в "Ростехе" в среду.

"Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Разработчиком ТОС-2 является НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева.

"Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества", - заявил генеральный директор НПО "СПЛАВ" Александр Смирнов, чьи слова привели в "Ростехе"

Там заявили, что ТОС-2 "Тосочка" установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Мотовилиха
Ростех
Сплав НПО
Проекты
Гособоронзаказ
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