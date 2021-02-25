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Интерфакс-АВН

Военная группировка на Сахалине усилена системами С-400

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Южно-Сахалинск. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Расчёты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на острове Сахалин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в среду.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на острове Сахалин. Готовность к заступлению на боевое дежурство, по охране воздушных рубежей Российской Федерации, проверил лично командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко", - говорится в сообщении.

С расчётами С-400 проведена тренировка по отражению авиационного удара условного противника, сообщает пресс-служба ВВО. Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, провели поиск, сопровождение, классификацию условных воздушных целей.

"Все в цели были уничтожены учебными (электронными) пусками ракет при входе в зону поражения. Командующий армией ВВС и ПВО высоко оценил уровень подготовки дежурных сил соединения ПВО на Сахалине", - отмечает пресс-служба.

С-400 "Триумф" - ЗРС дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Система предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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