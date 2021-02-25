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РИА Новости

Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте

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Тяжёлая огнемётная система залпового огня
Тяжёлая огнемётная система залпового огня.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 24 фев - РИА новости. Предприятия "Ростеха" приступили к подготовке новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 ("Тосочка") к государственным испытаниям, их планируется начать в марте, заявил РИА Новости гендиректор ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех") Кирилл Федоров.

"Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы" и НПО "СПЛАВ" имени Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям, которые начнутся в течение месяца. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение", - сказал Федоров.

"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

"Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества", – рассказал агентству гендиректор "СПЛАВа" Александр Смирнов.

Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".

Впервые "Тосочка" была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочка" будет принята на вооружение.

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