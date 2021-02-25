Тяжелая огнеметная система "Тосочка" вскоре выйдет на госиспытания

В Ростехе подчеркнули, что по результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новейшая тяжелая огнеметная система "Тосочка" выйдет на государственные испытания в ближайшее время. Об этом сообщили в среду журналистам в госкорпорации "Ростех".

"Дочерние структуры Ростеха <...> приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год", - сообщили в госкорпорации.

В Ростехе подчеркнули, что "по результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение".

ТОС-2 "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Разработчиком ТОС-2 является НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева. Как рассказал гендиректор предприятия Александр Смирнов, "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов.

Впервые "Тосочка" была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. В прошлом году системы прошли опытные войсковые испытания в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".