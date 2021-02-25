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Российская газета

Новые управляемые снаряды и мины испытают до конца года

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Источник изображения: Конструкторское бюро приборостроения

В России в нынешнем году завершат государственные испытания новых управляемых снарядов "Краснополь-М2", а также управляемых мин "Грань".

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе концерна "Калашников". Специалисты работают совместно с разработчиком - Конструкторским бюро приборостроения. В 2021 году завершают две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам "Краснополь-М2" и минам КМ-8 "Грань".

"Краснополь-М2" - комплекс управляемого вооружения. Предназначен для артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. В состоянии поражать неподвижные и движущиеся бронированные и небронированные цели и инженерные сооружения. Дальность стрельбы - до 26 километров.

Комплекс управляемого вооружения КМ-8 "Грань" для минометов калибра 120 миллиметров. Предназначен для поражения управляемой осколочно-фугасной миной разной техники, инженерных сооружений. Действует в любое время суток, на любых территориях. С высокой эффективностью поражает первым же выстрелом как неподвижные, так и движущиеся цели.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КМ-8 Грань
Краснополь
Компании
КБП
Концерн Калашников
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