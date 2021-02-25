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В будущем воевать будут роботы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Единственный в России производитель танков, концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, «Ростех»), ведет разработку роботизированных боевых машин, которые должны появиться в ближайшем будущем.

«Уралвагонзавод» ведёт работы над специальными роботизированными боевыми машинами, их появление - вопрос ближайшего будущего», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе концерна.

В УВЗ напомнили, что в беспилотном режиме тестировался танк Т-14 «Армата», но эта боевая машина создавалась под экипаж.

«Танк Т-14 испытывался специалистами «Уралвагонзавода» в беспилотном режиме, в том числе по выполнению задач движения по маршруту и выхода в назначенную точку для ведения стрельбы, а также автоматическому захвату целей и их уничтожению. Танк Т-14 разработан как экипажная машина, его применение в беспилотном режиме - отдельные специальные задачи», - сказали в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Робот
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