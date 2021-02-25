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ЦАМТО

Новые минные заградители создаются для инженерных войск ВС РФ

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Минный заградитель ГМЗ-3
Минный заградитель ГМЗ-3.
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 24 февраля. В инженерных войсках ВС РФ продолжается работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям. Она ведется непрерывно по всем направлениям применения данных средств.

Для замены состоящего на вооружении гусеничного минного заградителя ГМЗ-3 разрабатывается и проходит государственные испытания линейка новых средств устройства минно-взрывных заграждений – универсальные минные заградители УМЗ-Т, УМЗ-К и УМЗ-Г на колесных шасси автомобилей КамАЗ и гусеничной платформе боевой машины пехоты, оснащаемых специальным комплектом минирования и системой управления.

После прохождения государственных испытаний данная линейка планируется к принятию на снабжение (вооружение) инженерными войсками ВС РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
Компании
ГАЗ Группа
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