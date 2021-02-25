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ТАСС

"Омсктрансмаш" завершает доработку модернизированной системы ТОС-1А для экспорта

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ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Модернизированная ТОС-1А будет оснащена улучшенной системой управления огнем

АБУ-ДАБИ, 24 февраля. /ТАСС/. "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" ГК "Ростех") завершает доработку экспортной версии тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX 2021 сообщил генеральный директор "Омсктрансмаша" Игорь Лобов.

"В течение двух лет получим [на нее] паспорт экспортного облика (согласованный с МО РФ документ, определяющий экспортный облик продукции военного назначения соответствующего наименования - прим. ТАСС)", - сообщил глава "Омсктрансмаша".

Модернизированная ТОС-1А будет оснащена улучшенной системой управления огнем. "В современной практике используется новая компонентная база, то есть технические решения становятся более совершенными, машина станет точнее поражать цели", - сказал Лобов.

В ходе модернизации будет улучшена управляемость в тактическом звене. "Речь идет о внедрении общей системы, которая позволит командиру управлять сразу несколькими машинами", - сообщил глава "Омсктрансмаша". ТОС-1А будет оснащена и более эффективной защитой от противотанковых средств. "Особое внимание уделяется повышению защищенности машин", - подчеркнул Лобов. Модернизированная машина также получит улучшенную систему геолокации и ряд других технических решений.

Генеральный директор "Омсктрансмаша" также рассказал, что операторы ТОС-1А позитивно оценивают опыт эксплуатации системы в боевых условиях.

"Операторы оценивают ТОС-1А исключительно позитивно. Во всех операциях, где принимала участие эта машина, военные крайне эффективно использовали произведенную нами технику", - проинформировал Лобов. По его словам, в ходе боевой эксплуатации потери ТОС-1А были минимальными. "Были вбросы ложной информации, но ни один из не подтвердился", - добавил глава "Омсктрансмаша". Как отметил Лобов, зачастую противник оставлял позиции, когда узнавал о появлении ТОС-1А.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.

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