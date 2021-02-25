КНР и Россия выпали из сферы американской ПРО

Американская система противоракетной обороны «в данный момент» сосредоточена на КНДР, вооруженные силы США следят также и за Ираном в связи с его программой разработки баллистических ракет.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

«Потенциал нашей национальной противоракетной обороны в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране. Мы начинаем пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет», — утверждал генерал.

«Противники США наблюдали за нами в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия нашим сильным сторонам, и все они решили вложить значительные средства в ракеты», - считает Хайтен.

Он напомнил, что ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос».

Хайтен также отметил, что США внимательно отслеживают «существенные вложения» России и КНР в ракетные технологии для сдерживания данных вызовов, потому что не хотели бы войны с российскими и китайскими силами.