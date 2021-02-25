Работающее на космос предприятие из Калининграда выходит на новую орбиту

Опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») получило лицензию на разработку новых для него типов изделий – автоматических космических аппаратов.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, полученная лицензия позволит ОКБ использовать накопленный более чем за полвека опыт в разработке и изготовлении уникальных по сложности и характеристикам изделий ракетно-космической техники (двигательных установок) для создания современных и конкурентоспособных аппаратов. А обширная производственная и испытательная базы обеспечат быстрый переход от возникновения идеи до создания конечного продукта.

В настоящее время предприятие активно наращивает компетенции в области разработки спутниковых бортовых систем. А находящиеся на заключительных этапах разработки компактные плазменные, жидкостные и газовые двигательные установки позволят дать толчок для решения актуальных научных и социально-экономических задач в околоземном пространстве и за его пределами при помощи сравнительно недорогих малых космических аппаратов и наноспутников формата CubeSat, способных совершать активные маневры на орбите.

ОКБ «Факел» основано в 1955 году, оборудование для космоса здесь создают с конца 60-х. Это предприятие – один из лидеров в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине. Более 70 спутников России (свыше 60 процентов российской орбитальной группировки) и 30 зарубежных – с ЭРД разработки и изготовления ОКБ «Факел».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)