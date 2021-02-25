Войти
ЦАМТО

В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"

590
0
0
Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России
Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 24 февраля. В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии ВКО им. Г.К.Жукова проведена работа по освоению преподавательским составом ЗРС С-350 "Витязь" и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

Первый комплект новейшей ЗРС С-350 был поставлен в учебный центр в начале 2020 года, именно там будет организована переподготовка личного состава частей, которым предстоит плановое перевооружение.

Возможности системы С-350 позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, и в первую очередь с крылатыми ракетами.

Основными особенностями системы являются: всеракурсность стрельбы и повышенная огневая производительность (за счет применения зенитных управляемых ракет с активной головкой самонаведения); увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в 4 раза больше чем в зенитной ракетной системе С-400); повышенная живучесть (за счет применения в составе дивизиона 2-3 многофункциональных радиолокаторов).

В 2021 году в Воздушно-космические силы планируется поступление на вооружение двух полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С".

Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Справочно:

С-350 "Витязь" – это новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России. Система предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
11.01.2021
Поставки систем противовоздушной обороны в Вооруженные Силы России в 2020 году
14.07.2020
В ожидании «Триумфа»: Поволжье и Урал прикроют новейшие С-400
09.07.2020
Системы С-350 "Витязь" начнут поступать в войска в 2020 году
06.07.2020
Сергей Суровикин: состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 16:15
  • 27
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 13:55
  • 2
«Стратегическое партнерство между США и Египтом» не приемлет российские «Су»
  • 25.02 13:21
  • 4
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 25.02 12:01
  • 5
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 25.02 09:26
  • 2
Винтокрылая пехота: в ВДВ приступили к созданию батальонов нового типа
  • 25.02 08:44
  • 5
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 25.02 08:36
  • 1
В России начали изготовление биоспутника "Бион-М", на котором в космос полетят мыши
  • 25.02 03:49
  • 14
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 25.02 01:09
  • 3
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
  • 25.02 00:06
  • 1
«Если бы я знал тогда...»: как СССР и США избежали ядерной войны в 1980-х
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики