В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"

ЦАМТО, 24 февраля. В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии ВКО им. Г.К.Жукова проведена работа по освоению преподавательским составом ЗРС С-350 "Витязь" и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

Первый комплект новейшей ЗРС С-350 был поставлен в учебный центр в начале 2020 года, именно там будет организована переподготовка личного состава частей, которым предстоит плановое перевооружение.

Возможности системы С-350 позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, и в первую очередь с крылатыми ракетами.

Основными особенностями системы являются: всеракурсность стрельбы и повышенная огневая производительность (за счет применения зенитных управляемых ракет с активной головкой самонаведения); увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в 4 раза больше чем в зенитной ракетной системе С-400); повышенная живучесть (за счет применения в составе дивизиона 2-3 многофункциональных радиолокаторов).

В 2021 году в Воздушно-космические силы планируется поступление на вооружение двух полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С".

Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Справочно:

С-350 "Витязь" – это новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России. Система предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.