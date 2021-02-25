Saab поставила ВВС ОАЭ третий самолет ДРЛОиУ "ГлобалАй"

ЦАМТО, 24 февраля. Шведская компания Saab 20 февраля объявила о поставке Объединенным Арабским Эмиратам третьего самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления "ГлобалАй" (GlobalEye).

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года компания Saab заключила с ОАЭ базовый контракт на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов Global-6000 компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл. В феврале 2017 года был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

Поставка первого нового самолета ВВС ОАЭ была выполнена в апреле 2020 года, второго – в сентябре 2020 года.

В конце декабря 2020 года Saab подписала с ОАЭ новый контракт на поставку двух систем ДРЛОиУ "ГлобалАй" стоимостью 1,018 млрд. долл. Они должны быть переданы заказчику до 2025 года.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона (2-4 ГГц) с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии.