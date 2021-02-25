"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"

ЦАМТО, 24 февраля. На международной оружейной выставке IDEX-2021 впервые представлен ЗРПК "Панцирь-С1М", доработанный предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") по итогам боевого применения ЗРПК против террористов в Сирии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Модернизированный "Панцирь-СМ" получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей – до 75 км. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 км. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и скорости являются сложными для поражения целями.

"Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии", – сказали в госкорпорации.

Как подчеркнули в госкорпорации, "ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес к ЗРПК, ожидается, что заинтересованность в нем по итогам выставки станет еще выше".

Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда РФ поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил С.Чемезов, "Ростех" видит "перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции – как военного, так и гражданского назначения".