AGS НАТО достигла начальной готовности.

Система наземного наблюдения Североатлантического альянса (Alliance Ground Surveillance System, AGS) достигла начальной эксплуатационной готовности (IOC). Об этой важной вехе 15 февраля 2021 года объявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Тод УОЛТЕРС (Tod WOLTERS).

В ноябре 2020 года пятый и последний БПЛА RQ-4D Phoenix производства компании Northrop Grumman приземлился на главной оперативной базе (MOB) сил воздушной разведки НАТО (NAGSF) в Сигонелле (Сицилия). Завершение строительства базы со всеми объектами намечено к 2022 году, а полная эксплуатационная готовность (FOC) должна быть достигнута к 2025 году. К тому времени на ней будут работать 550 человек из 15 стран НАТО, поддерживающих систему.

БПЛА RQ-4D PHOENIX

Возможности AGS НАТО позволят альянсу в течение длительного времени и в любых погодных и условиях освещенности вести воздушную разведку обширных территорий. Основным средством разведки станут летательные аппараты, находящиеся на больших высотах. Установленные на них современные радиолокационные системы смогут непрерывно обнаруживать и отслеживать движущиеся цели, а также обеспечивать радиолокационные изображения интересующих областей и неподвижных объектов. Доступ к генерируемой ими информации получат все 30 государств блока.

Средства AGS НАТО закупаются Агентством наземного наблюдения НАТО (Alliance Ground Surveillance Management Agency, NAGSMA) от имени 15 союзников. После приема всех активов агентство возьмет на себя ответственность за управление жизненным циклом парка БПЛА AGS.

Летательные аппараты управляются дистанционно с МОВ Сигонелла и летают преимущественно в международном или воздушном пространстве НАТО. По утверждениям западных источников, со времени первого учебно-ознакомительного полета в июне 2020 года выполнено множество миссий, в ходе которых успешно собраны данные воздушного наблюдения, подтверждающие эффективность платформы для НАТО.

По материалам ресурса esut.de